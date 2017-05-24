Кросби: обострение игры — естественный процесс в серии с «Оттавой»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался об обилии провокаций со стороны игроков «Оттава Сенаторз» в шестом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ (1:2, 3:3). В финале победителя данной серии уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», впервые в своей истории попавший в главную серию плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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«Наверное, игра обостряется с каждым разом только потому, что команды узнают друг друга. Это естественный процесс в такой серии. Я бы не сказал, что это было что-то необычное», – сказал Кросби.