Хоффман: я бросал шайбу в створ ворот и просто ждал Клаэссона

Форвард «Оттава Сенаторз» Майк Хоффман прокомментировал победную шайбу в шестом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2:1, 3-3).

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».

«Я бы не сказал, что играл вслепую. Я бросал шайбу в створ ворот и просто ждал Фреда Клаэссона. Он проделал хорошую работу, передал мне шайбу и прошёл через всю их оборону. Я остановился на секунду, дал немного больше времени партнёрам, чтобы было больше пространства перед воротами, а Мюррей не видел этого», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.