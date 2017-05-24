К сезону-2020/21 потолок зарплат КХЛ снизится до 600 млн рублей

В следующем сезоне потолок зарплат Континентальной хоккейной лиги снизится до 900 млн рублей, в сезоне-2018/19 — до 850 млн рублей, в сезоне-2019/20 потолок зарплат станет жёстким и составит 800 млн рублей (исключение из расчета 1 звезда на клуб), а с сезона-2020/21 потолок зарплат опустится до 600 млн рублей (исключение из расчета 2 звезды на клуб). Об этом сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.



Недавно стало известно об исключении из Континентальной хоккейной лиги новокузнецкого «Металлурга» и хорватского «Медвешчака».



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«Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург» исключены из КХЛ