Салливан: Малкин мог забить сегодня больше, у него было много шансов

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения от «Оттава Сенаторз» (1:2) в шестом матче финальной серии Восточной конференции (3-3) поделился мнением об игре россиянина Евгения Малкина.



«Малкин сыграл очень сильно. У него действительно было много шансов. Просто у него крайне высокие требования к себе. Он забил один гол. Мог ли он забить больше? Безусловно. Но мне нравится, как он играет. Сегодня он провёл очень уверенный матч», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».