С сезона-2018/19 КХЛ планирует сократить количество клубов до 24

С сезона-2018/19 Континентальная хоккейная лига планирует сократить количество клубов до 24, рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.



«В планах лиги сокращение количества клубов до 24 начиная с сезона-2018/19», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак» не будут выступать в КХЛ начиная с сезона-2017/18. Оба клуба были исключены руководством лиги за низкие спортивно-финансовые результаты.

«Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург» исключены из КХЛ