График вступления/выхода клубов в КХЛ с 2017 по 2021 год

Стал известен график вступления/выхода клубов в КХЛ сезона-2017/18.



Выбытие/перевод в ВХЛ: два клуба по спортивно-финансовому результату («Медвешчак» и «Кузня»). Количество клубов: 27. Сезон-2018/19: выбытие/перевод в ВХЛ: три клуба по спортивно-финансовому результату. Количество клубов: 24. Сезон-2019/20: выбытие/перевод в ВХЛ: два клуба по спортивно-финансовому результату. Количество клубов: 24. Вступление клубов: два иностранных клуба. Сезон-2020/21: выбытие/перевод в ВХЛ: два клуба по спортивно-финансовому результату. Количество клубов: 24. Вступление клубов: два иностранных клуба.