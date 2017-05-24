На «Чемпионате» стартовал опрос: «Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?». Недавно президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко сообщил, что новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак» не будут выступать в КХЛ начиная с сезона-2017/18. Возможность исключения «Металлурга» из КХЛ подверг критике известный тренер Вячеслав Быков.

Варианты ответов:

— Да, лиге нужно было сократить количество клубов.

— Нет, «Кузня» должна играть в КХЛ.

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».