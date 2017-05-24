Кожевников: если у «Кузни» нет финансирования, зачем команде мучиться?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал исключение из КХЛ новокузнецкого «Металлурга».



«Если в клубе нет финансирования, зачем команде мучиться? Считаю, что руководство лиги поступило правильно. И игроки мучаются, и руководство. Дело всё в финансах. Жалко, конечно, терять клуб с такой хорошей школой, но ничего не поделаешь. Почему теперь в «Кузне» не могут появиться такие звёздочки, как Капризов, Сорокин, Орлов, Бобровский? Они же уходили из «Металлурга» и проявляли себя в других командах. Школу же не закрывают, за ней следят, люди на виду, так что исключение из КХЛ никак не должно повлиять. Необходимо ли сокращение КХЛ? Нужно в первую очередь исходить из финансов. Если нет финансирования, значит надо сокращать, это необходимость», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

День, когда «Кузню» могут выгнать из КХЛ 24 мая состоится совет директоров КХЛ, на котором будет рассмотрен вопрос сокращения лиги. Под угрозой находится новокузнецкий «Металлург».