Бобровский: исключение «Кузни» — ужасная новость для клуба, города и области

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отреагировал на исключение «Кузни» из КХЛ.

«Ужасная новость. Для клуба, для города, для области. Город жил хоккеем. Клуб воспитал немало хороших ребят и мог продолжать поставлять молодых парней для ведущих клубов КХЛ, для сборной России.

Сложно будет удержать школу без команды мастеров. Разрушать легче, чем строить. Для кого-то это просто очередное принятое решение, а для тысяч мальчишек со всей области это потеря мотивации, потеря мечты. Печально», – цитирует игрока «Спорт-экспресс».