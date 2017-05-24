Бадюков: с этической точки зрения, исключение «Металлурга» Нк — неправильный шаг

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал исключение из КХЛ новокузнецкого «Металлурга» и загребского «Медвешчака».



«Что касается «Медвешчака», то это было понятно давно, контракт закончился, и всё. По «Кузне», с этической точки зрения, это неправильно. Только бренд КХЛ в Кемеровской области привлекал средства в хоккей. Сейчас никто не знает, что будет. Хоккей, думаю, не умрёт. По крайне мере у Новокузнецка есть один-два сезона, чтобы доказать свою состоятельность. «Спартак» возвращался в КХЛ, так что ничего страшного тут нет.



Что касается финансов и посещаемости команды на выезде, конечно же, это правильный шаг. По этим показателям «Кузня» с «Медвешчаком» — одни из худших. Но с моральной точки зрения, для многих это удар. Бобровский, Капризов, Сорокин — это те люди, которые выстрелили именно в КХЛ. Если у «Металлурга» будет какая-то договорённость с клубом КХЛ, то школа будет работать. Опять же, всё это может быть временным. Теперь мы увидим, куда выделяются средства, только на команду КХЛ или ещё и на детскую школу», — сказал Бадюков беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

День, когда «Кузню» могут выгнать из КХЛ 24 мая состоится совет директоров КХЛ, на котором будет рассмотрен вопрос сокращения лиги. Под угрозой находится новокузнецкий «Металлург».