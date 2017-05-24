Новиков: «Кузня» разрушалась планомерно, ситуация и люди оказались сильнее

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал исключение из КХЛ новокузнецкого «Металлурга».



«Много раз отмечал отношение к Новокузнецку и «Металлургу» как к родному городу и команде. С этим клубом, считаю, мы со всем тренерским штабом добились выдающегося результата (3-е место в чемпионате России. — Прим. «Чемпионата»). В Новокузнецке уникальные хоккейные традиции. После «Кузни» мне предложили возглавить «Спартак» в 2000 году, но я был тренером-романтиком и не мог убежать из «Металлурга».



Могу сказать, что команда разрушалась планомерно. То, что сейчас выступают болельщики, это надо было делать тогда. Сейчас мы получили то, что получили. Очень жалко, но ситуация и люди оказались сильнее. Уверен, под место «Кузни» готовится новая команда. То, что «Металлург» сейчас не интересен во всём, — это факт. Старый каток, всё держится на энтузиастах, которые развивают детский хоккей. Мы знаем, какие выдающиеся хоккеисты оттуда выходили», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо «Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.