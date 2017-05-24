Вайсфельд: когда нет команды топ-уровня, то интерес к хоккею в регионе падает

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал исключение новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.



«Может, наоборот, хозяева и спонсоры задумаются, что проблема ухода существует, и будут более внимательно относиться к клубу. Уход «Кузни»? Это проблема на самом деле, когда нет команды топ-уровня, то интерес к хоккею в регионе падает. Может, появятся спонсоры, которые скажут, что мы вложим деньги и вернём всё обратно», — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо «Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.