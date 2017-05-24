«Динамо» (Рига) в ближайшее время объявит нового главного тренера

Председатель совета рижского «Динамо», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Юрис Савицкис рассказал о подготовке к следующему сезону КХЛ.



«В ближайшее время объявим нового главного тренера. Боб Хартли? Дайте время, не скажу пока, ведём переговоры. С финансированием у нас всё хорошо, как всегда», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо «Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.

Рижское «Динамо» не попадает в плей-офф Кубка Гагарина на протяжении трёх последних сезонов. В чемпионате-2016/17 команду тренировал Нормундс Сейейс.