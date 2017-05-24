Филипенко: с настроением, что «Югру» могут убрать через сезон, лучше не работать

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко прокомментировал вероятность исключения команды из КХЛ по итогам следующего сезона.



«Звоночки и раньше были. Главное, чтобы были понятны критерии, их сегодня нам представили. Понимаем, что в ближайшем сезоне будет ещё больше работы, появляется дополнительная мотивация. С настроениями, что нас могут убрать через сезон, лучше не работать. Понимаем, что Игорь Владимирович Захаркин проповедуют интересный хоккей, зрелищный. Если будет ещё и результативный, то будет вообще замечательно. По легионерам пока не решили, есть идеология, но понимаем, что есть необходимость», — сказал Филипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо «Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.