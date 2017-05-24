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Курри: сокращение числа участников поможет КХЛ в спортивном отношении

24 мая 2017, среда. 19:54. Хоккей

Генеральный менеджер ХК «Йокерит» Яри Курри прокомментировал изменения в структуре и составе лиги.

«Представленный план развития должен сделать лигу сильнее со всех точек зрения, включая спортивный уровень и финансы. Сокращение числа участников – это свершившийся факт, который также может помочь лиге в спортивном отношении. КХЛ – сильнейшая лига Европы, она будет развиваться дальше и за счёт привлечения игроков из других лиг, в том числе молодёжной. Весь следующий сезон наш клуб будет отмечать своё 50-летие, которое также совпадёт с 10-летним юбилеем КХЛ. Мы не можем быть удовлетворены тем, как выступили в прошедшем сезоне, поэтому нам нужно найти пути улучшения ситуации. Сейчас мы работаем в этом направлении. Как и другие клубы, мы будем стараться повысить коммерческие доходы, привлекать спонсоров», — цитирует Курри пресс-служба лиги.​

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит Яри Курри КХЛ
Новости. Хоккей
24 мая 2017, среда
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