Курри: сокращение числа участников поможет КХЛ в спортивном отношении

Генеральный менеджер ХК «Йокерит» Яри Курри прокомментировал изменения в структуре и составе лиги.



«Представленный план развития должен сделать лигу сильнее со всех точек зрения, включая спортивный уровень и финансы. Сокращение числа участников – это свершившийся факт, который также может помочь лиге в спортивном отношении. КХЛ – сильнейшая лига Европы, она будет развиваться дальше и за счёт привлечения игроков из других лиг, в том числе молодёжной. Весь следующий сезон наш клуб будет отмечать своё 50-летие, которое также совпадёт с 10-летним юбилеем КХЛ. Мы не можем быть удовлетворены тем, как выступили в прошедшем сезоне, поэтому нам нужно найти пути улучшения ситуации. Сейчас мы работаем в этом направлении. Как и другие клубы, мы будем стараться повысить коммерческие доходы, привлекать спонсоров», — цитирует Курри пресс-служба лиги.​

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