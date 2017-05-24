Лучшим руководителем хоккейного клуба в КХЛ стал Роман Ротенберг

Обладателем приза имени Валентина Сыча, вручаемого лучшему руководителю клуба Континентальной хоккейной лиги, стал Роман Ротенберг, руководящий петербургским СКА.



Роман Ротенберг выиграл с клубом из Санкт-Петербурга Кубок Гагарина. В плей-офф Кубка Гагарина—2017 СКА проиграл только 2 матча из 18 сыгранных. В финале был обыгран магнитогорский «Металлург» (4-1). Лучшим тренером сезона был признан главный тренер СКА Олег Знарок, лучшей тройкой сезона стало ударное звено «армейцев» Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов.

Лучшим тренером сезона признан Олег Знарок