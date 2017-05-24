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Определена символическая сборная КХЛ сезона-2016/17

24 мая 2017, среда. 22:32. Хоккей

Определена символическая сборная Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17, все игроки пятёрки получили приз «Золотой шлем».

Вратарь: Игорь Шестёркин (СКА).
Защитники: Виктор Антипин (Металлург Мг), Якуб Ержабек (Витязь);
Нападающие: Сергей Мозякин, Ян Коварж (Металлург Мг), Вадим Шипачёв (СКА).

Все символические сборные КХЛ:

2008/09
Вратарь: Георгий Гелашвили («Локомотив»);
Защитники: Илья Никулин («Ак Барс»), Кевин Даллмэн («Барыс»);
Нападающие: Алексей Морозов («Ак Барс»), Данис Зарипов («Ак Барс»), Алексей Терещенко («Салават Юлаев»);

2009/10
Вратарь: Майкл Гарнетт (ХК МВД);
Защитники: Сергей Зубов (СКА), Дмитрий Калинин («Салават Юлаев»);
Нападающие: Александр Радулов («Салават Юлаев»), Марцел Хосса («Динамо» Р), Сергей Мозякин («Атлант»);

2010/11
Вратарь: Эрик Эрсберг («Салават Юлаев»);
Защитники: Кирилл Кольцов («Салават Юлаев»), Сандис Озолиньш («Динамо» Р);
Нападающие: Александр Радулов («Салават Юлаев»), Игорь Григоренко «Салават Юлаев»), Сергей Мозякин («Атлант»);

2011/12
Вратарь: Александр Ерёменко («Динамо» Мск);
Защитники: Дмитрий Калинин (СКА), Кевин Даллмэн («Барыс»);
Нападающие: Александр Радулов («Салават Юлаев»), Роман Червенка («Авангард»), Михаил Анисин («Динамо» Мск);

2012/13
Вратарь: Александр Ерёменко («Динамо» Мск);
Защитники: Илья Никулин («Ак Барс), Илья Горохов («Динамо» Мск);
Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Виктор Тихонов (СКА), Александр Радулов (ЦСКА);

2013/14
Вратарь: Кёртис Сэнфорд («Локомотив»);
Защитники: Ондржей Немец («Лев»), Илья Горохов («Локомотив»);
Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Джастин Азеведо («Лев»), Данис Зарипов («Металлург» Мг);

2014/15
Вратарь: Андерс Нильссон («Ак Барс»);
Защитники: Никита Зайцев (ЦСКА), Максим Чудинов (СКА);
Нападающие: Александр Радулов (ЦСКА), Стив Мозес («Йокерит»), Артемий Панарин (СКА);

2015/16
Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
Защитники: Никита Зайцев (ЦСКА), Крис Ли («Металлург» Мг);
Нападающие: Александр Радулов (ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Ян Коварж («Металлург» Мг).

Форвард «Адмирала» Ткачёв признан лучшим новичком сезона-2016/17
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Металлург Мг ХК СКА Вадим Шипачёв Виктор Антипин Игорь Шестёркин Сергей Мозякин Якуб Ержабек Ян Коварж
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