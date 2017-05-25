Фетисов: никто не будет против возвращения новокузнецкого «Металлурга» в лигу

Член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов прокомментировал решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из состава участников лиги.



«Обидно, жалко людей, которые привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке. Клуб обладает большим количеством высококлассных хоккеистов, которые играют и радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она ни играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать её. В случае если ситуация с финансированием изменится, никто не будет против, чтобы клуб вернулся в лигу. Насчёт сокращения количества клубов в лиге принято решение, в стратегическом плане это поднимет уровень хоккея.



Зиновьев сказал, что критерии были приняты в конце сезона? В связи с занятостью, к сожалению, не принимал участия в работе. Такие вещи нужно заранее проговаривать, готовить людей к этому решению. Но оно уже принято, нужно двигаться вперёд. Если говорить о бедных клубах, то считаю, что на ближайшие пять лет нужно дать равные возможности всем командам и на этом строить стабильность, равные возможности», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Зиновьев: разум не возобладал, пути назад в КХЛ у «Кузни» нет Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение совета директоров об исключении клуба из лиги.