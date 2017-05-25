Мюррей: «Пингвинз» нужно забыть внешние раздражители перед седьмым матчем

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился ожиданиями перед седьмым матчем серии с «Оттавой Сенаторз», в котором будет решаться судьба путёвки в финал Кубка Стэнли.



«Я считаю, что в последних матчах мы играли здорово. К сожалению, вчера не удалось добиться результата, но мы не можем контролировать прошлое. „Питтсбург“ продолжит готовиться к матчам в привычном режиме. Безусловно, психологический аспект имеет большое значение, поэтому важно забыть обо всех внешних раздражителях и сконцентрироваться только на том, что происходит на льду», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».