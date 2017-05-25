Фастовский: мне казалось, что «Кузня» должна была быть предупреждена о санкциях

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский по итогам заседания совета директоров прокомментировал исключение новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

«Вопрос об исключении «Металлурга» сложен. Его невозможно рассказать в двух словах. Ведь совет директоров и перед этим правление КХЛ обсуждали эту тему больше часа. Она достаточно сложная. Исключение «Металлурга» из КХЛ — это следствие, а не причина. Оно выработано концепцией развития лиги. Я был против исключения «Металлурга». Но не по причине того, что это Новокузнецк. Мне казалось, что клуб должен быть предупреждён о том, что к нему будут применены определённые санкции, что будет принято какое-то решение на основании тех или иных моментов. Вам даётся сезон, вы играете в КХЛ, и всё замечательно, но вы должны понимать, что если вы будете считать, что лига будет работать по олимпийскому принципу, где главное это не победа, а участие, то, к сожалению, вас ждёт… Вот как я себе представлял формулирование этой задачи. Но поскольку время ограничено, и мы не можем так медленно двигаться, было всё-таки принято такое решение. Оно было принято большинством голосов, я голосовал против по этой причине. Должны быть клубы, который ставят перед собой задачу как минимум попасть в плей-офф, иначе что это за профессиональная лига? Никто же не спорит, что «Металлург» последний клуб по очень многим показателям.

Поможет ли снижение потолка зарплат? К сожалению, здесь не всё так однозначно. Это хороший инструмент, но по этому вопросу я тоже был не совсем согласен. Я считаю, что заявленные 600 млн рублей плюс 20 процентов от премиальных – такое условие делать не надо. Лучше увеличить потолок зарплат до 700-800 млн рублей, но чтобы при этом больше не было никаких исключений и правил. Я имею в виду дополнительные деньги, премиальные. А то, что мы сможем вывести двух игроков за потолок зарплат – абсолютно правильно, – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.