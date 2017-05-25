Буше: «Оттава» не имеет права ввязываться в атакующий хоккей «Питтсбурга»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше поделился ожиданиями от седьмого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз».

«Лично для меня настрой на матч никак не изменится с учетом того, что это будет сражение за выход в финал Кубка Стэнли. Для меня главным будет то, чтобы мои игроки контролировали эмоции и действовали разумно на льду. У „Оттавы“ есть своё лицо, и если мы сохраним его в седьмой игре, то получим шанс победить. У нас есть только один способ добиться успеха. Мы не имеем права ввязываться в атакующий хоккей, предлагаемый „Питтсбургом“. Это было проблемой в предыдущих двух матчах, когда мы попробовали другой стиль игры. Нам преподали хороший урок. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы встаёте перед выбором. Вы можете стать лучше, остаться на месте или деградировать. Только вы можете принять решение, какой вариант для вас предпочтительнее. Это то, как я вижу ситуацию», — приводятся слова Буше на официальном сайте НХЛ.