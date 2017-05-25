Гросс: у «Автомобилиста» крепкий состав, открыты одна-две позиции в нападении

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс рассказал о комплектовании команды и отметил, что клуб собирается приобрести одного или двух нападающих.

«Ряд задач, поставленных руководством „Автомобилиста“, решён. Полностью укомплектованы две линии. Вратарская — Коварж, Устинский, Сохатский и оборонительная — Трямкин, Мегалинский, Тимашов, Василевский, Чайковски, Лямин, Мишарин, Егоршев, Денис Бодров, Журавлёв плюс молодёжь. Наверное, одна-две позиции ещё открыты в нападении, но в целом у нас по меркам Восточной конференции очень крепкий состав.

Администрация клуба оказывает всяческую поддержку тренерскому штабу во главе с Владимиром Васильевичем Крикуновым, стараемся учесть все пожелания. Наша работа продолжается. Одного-двух форвардов постараемся приобрести — речь и о российском игроке, и о легионере. Давать оценки приобретениям ещё очень рано. Впереди у «Автомобилиста» второй этап трансферной работы. Смотрим в будущее хоккея Екатеринбурга с оптимизмом, постараемся наших болельщиков порадовать", — цитирует Гросса Russia-Hockey.ru.