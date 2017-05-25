Агент Йордана: Михал хочет остаться в КХЛ, идут переговоры с новым клубом

Хоккейный агент Роберт Спаленка, представляющий интересы чешского защитника Михала Йордана, сообщил, что игрок хочет остаться в КХЛ и находится в стадии переговоров с новым клубом.

«Действительно, мы находимся в стадии переговоров с новым клубом. Очень скоро всё должно проясниться. Михал хочет остаться в КХЛ, были и другие предложения. После расторжения контракта с „Ак Барсом“ он стал неограниченно свободным агентом, скоро Михал официально перейдёт в другую команду», — цитирует Спаленку Нokej.cz.

26-летний защитник перешёл в «Ак Барс» из НХЛ. В прошедшем сезоне он провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и 9 в плей-офф, набрав 9 (3+6) результативных баллов при показателе полезности "+1".