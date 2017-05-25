«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Сундстрёмом

Хоккейный клуб «Авангард» заключил двухлетний контракт со шведским центрфорвардом Юханом Сундстрёмом, сообщается на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий Сундстрём играл за клуб шведской хоккейной лиги «Фрелунда». Провёл 54 матча и набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности "+6". В 2011 году швед был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 50-м номером на драфте НХЛ. В сезоне-2013/14 форвард провёл за «островитян» 11 игр, отметившись одной результативной передачей. В составе молодёжной сборной Швеции Сундстрём стал победителем чемпионата мира — 2012, а также участвовал в чемпионате мира 2016 года.