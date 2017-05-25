Шалаев: Сундстрём — один из самых перспективных центров на европейском рынке

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал подписание контракта с центрфорвардом Юханом Сундстрёмом.

«Мы продолжаем укреплять центральную ось нападения. Сундстрём на данный момент — один из самых перспективных центральных нападающих на европейском рынке. Он молод, агрессивен, быстр, обладает отличным видением площадки. Может решить эпизод броском либо отдать шайбу партнёру и без всяких сомнений идти под ворота. Важно, что Юхан достаточно универсален, он может сыграть на фланге, что открывает перед тренерским штабом новые возможности использования сильных качеств этого хоккеиста», — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.