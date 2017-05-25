Лукашенко: 1/5 часть денег идёт на хоккей, а отдачи никакой! Выступают безвольно

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал результаты хоккейной сборной на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Белорусы заняли предпоследнее место в группе, выиграв два матча из семи.

«Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его, ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные. Мы провалили олимпийский квалификационный турнир, второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира.

Пятая часть денег идёт на один вид спорта. Отдачи никакой! Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен — абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная.

В хоккей уже никто не играет, а, скорее, выходят на битву. А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим: вот четырём сильнейшим командам на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до её начала, и у вас ноги подкашиваются… даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду!" — цитирует Лукашенко «БелТА».