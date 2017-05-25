Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лукашенко: 1/5 часть денег идёт на хоккей, а отдачи никакой! Выступают безвольно

25 мая 2017, четверг. 12:29. Хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал результаты хоккейной сборной на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Белорусы заняли предпоследнее место в группе, выиграв два матча из семи.

«Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его, ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные. Мы провалили олимпийский квалификационный турнир, второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира.

Пятая часть денег идёт на один вид спорта. Отдачи никакой! Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен — абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная.

В хоккей уже никто не играет, а, скорее, выходят на битву. А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим: вот четырём сильнейшим командам на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до её начала, и у вас ноги подкашиваются… даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду!" — цитирует Лукашенко «БелТА».

«В тюрьму сядете». Жёсткие высказывания Лукашенко о белорусском хоккее
Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в белорусском хоккее. Вспоминаем все хоккейные цитаты президента Беларуси.
Источник: БелТА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Александр Лукашенко
Новости. Хоккей
25 мая 2017, четверг
12:50 Защитник Дмитрий Калинин остаётся в «Спартаке»
12:41 Шапиро: в сборной Беларуси нет настоящих лидеров, способных вести за собой
12:29 Лукашенко: 1/5 часть денег идёт на хоккей, а отдачи никакой! Выступают безвольно
11:46 Шалаев: Сундстрём — один из самых перспективных центров на европейском рынке
11:39 «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Сундстрёмом
11:30 Генменеджер «Нэшвилла»: Фишер может вернуться в состав в первом матче финала
11:26 Мэр Новокузнецка: такой директор, как Зиновьев, мне в «Металлурге» не нужен
10:58 Нападающий Ян Бухтеле стал игроком «Слована»
10:28 Агент Йордана: Михал хочет остаться в КХЛ, идут переговоры с новым клубом
10:12 «Йокерит» расторг контракт с Хишоном, «Югра» — с Ибрагимовым
10:03 Гросс: у «Автомобилиста» крепкий состав, открыты одна-две позиции в нападении
09:52 Буше: «Оттава» не имеет права ввязываться в атакующий хоккей «Питтсбурга»
09:32 Фетисов: я отказываюсь от своих слов о запрете на отъезд в НХЛ до 28 лет
09:18 «Барыс» заключил новые контракты с защитником Липиным и форвардом Савицким
09:00 Фастовский: мне казалось, что «Кузня» должна была быть предупреждена о санкциях
09:00 Пашков: исключение «Металлурга» Нк — удар по развитию и имиджу нашего хоккея
08:00 Галустян, Бондарчук, Нюша и другие звёздные гости – в фотообзоре гала-вечера КХЛ
07:08 Антипин подтвердил, что в ближайшее время подпишет контракт с «Баффало»
00:44 Мюррей: «Пингвинз» нужно игнорировать внешние раздражители перед седьмым матчем
00:29 Каллен: Кросби — исключительный лидер, его умения поражают воображение
00:05 Фетисов: никто не будет против возвращения новокузнецкого «Металлурга» в лигу
24 мая 2017, среда
23:47 Белов: в КХЛ судят лучше, чем на ЧМ, где люди валяются от любого прикосновения
23:31 Сроки восстановления Антона Белова составят четыре-шесть недель
23:20 Обладателями приза «Золотой свисток» стали Сергей Кулаков и Дмитрий Сивов
22:58 Форвард Артём Манукян стал лучшим игроком сезона Молодёжной лиги
22:32 Определена символическая сборная КХЛ сезона-2016/17
22:22 Форвард «Адмирала» Ткачёв признан лучшим новичком сезона-2016/17
22:21 Форвард «Магнитки» Коварж получил награду «Железный человек»
22:11 Хоккеист Каннингем, потерявший ногу, стал скаутом «Аризоны»
21:54 Лучшим руководителем хоккейного клуба в КХЛ стал Роман Ротенберг
21:35 Лучшим тренером сезона признан Олег Знарок
21:24 Буше: игроки «Оттавы» могли опустить руки, но выбрали борьбу до конца
21:00 «Лучшей тройкой» регулярного чемпионата признано звено Гусев – Шипачёв – Дадонов
20:46 Василий Кошечкин признан лучшим вратарём сезона в КХЛ
20:37 Сергей Мозякин стал обладателем приза «Золотая клюшка»
20:30 Савицкис: жёсткий потолок зарплат нужен, чтобы сделать КХЛ коммерческой лигой
20:02 Мозякин: моё самочувствие уже лучше
19:54 Курри: сокращение числа участников поможет КХЛ в спортивном отношении
19:43 Зиновьев: исключение «Кузни» идёт вразрез с регламентом, это проступок лиги
19:35 Филипенко: с настроением, что «Югру» могут убрать через сезон, лучше не работать
19:34 «Динамо» (Рига) в ближайшее время объявит нового главного тренера
19:28 ЦСКА хочет переподписать Капризова, Кутузова, Сорокина и Да Косту
19:23 «Салават Юлаев» работает над вратарским вопросом
19:20 Есмантович: линия ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина, вопрос с посещаемостью решим
19:16 Вайсфельд: когда нет команды топ-уровня, то интерес к хоккею в регионе падает
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017