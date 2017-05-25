Защитник Дмитрий Калинин остаётся в «Спартаке»

Защитник Дмитрий Калинин подписал новый однолетний контракт со «Спартаком». Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

36-летний Калинин выступает в «Спартаке» один год. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 45 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и пятью передачами при показателе полезности "-4". Ранее он играл за СКА и «Салават Юлаев», с обоими клубами завоевал Кубок Гагарина (2011, 2015). Всего в КХЛ принял участие в 468 матчах, набрав 182 (70+112) балла за результативность при показателе полезности "+97".