Председатель ФХРБ предложил сохранить легионеров в минском «Динамо»

Председатель ФХРБ Семён Шапиро предложил сохранить четыре легионерские вакансии в минском «Динамо». Ранее председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич сообщил, что «зубры» могут отказаться от иностранных игроков и тренеров.

«Актуальным является вопрос лимита на легионеров в „Динамо". Предлагаю в следующем сезоне сократить количество легионеров до четырёх человек. Эта позиция выверена и федерацией хоккея, и обсуждали мы её с участниками совещания. Далее — снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда показывать достойный уровню государственной поддержки результат.

Полный отказ от иностранцев значительно снизит финансовую нагрузку на клуб и позволит сэкономить не менее $ 3 млн. С другой стороны, это решение может негативно сказаться на результатах команды и посещаемости. А ведь клуб несёт огромную социальную функцию и является лидером КХЛ по количеству болельщиков на трибунах. В каком психологическом климате будут расти и готовиться кандидаты в сборную страны в этом случае? Как мы будем формировать лидерские качества, работать над созданием и реализацией моментов, если весь сезон ввиду ослабления профессионального состава команды мы будем отбиваться от атак более мастеровитых соперников?" — цитирует Шапиро «БелТА».