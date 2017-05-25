«Детройт» подписал контракт с защитником сборной Чехии Либором Шулаком

«Детройт Ред Уингз» заключил контракт новичка с чешским защитником Либором Шулаком. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с игроком рассчитано на два года.

23-летний хоккеист последние два сезона играл в чешском клубе «Орли Зноймо», который выступает в австрийской лиге EBEL. В сезоне-2016/17 он стал четвёртым бомбардиром команды, набрав 28 (10+18) очков при показателе полезности "+19". Шулак дебютировал за национальную сборную Чехии на чемпионате мира 2017 года, провёл два матча, сделав одну передачу. Также участвовал в ЮЧМ-2012 и МЧМ-2014.