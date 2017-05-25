Джохансен: «Нэшвилл» может выиграть Кубок, а я не могу выйти на лёд, это тяжело

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен рассказал о травме, которую получил в четвёртом матче серии с «Анахайм Дакс», и поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли. Форварду провели экстренную операцию на ноге, он выбыл до конца сезона.

«Я поверить не мог, насколько у меня всё распухло. Всё произошло очень быстро. Я ушёл со льда, еле-еле снял форму и пошёл к докторам. Выглядело так, что у меня разрыв мышцы, нога начала распухать. Я прикладывал лёд, а потом пошёл в душ. Когда я помылся, то уже практически не мог ходить. Пришлось просить ребят, чтобы позвали доктора, отёк к тому времени увеличился втрое. Мне пришлось ехать в больницу.

Я был полон уверенности в своих силах, из-за этого ещё больше расстраивает, что я больше не могу играть. Сейчас мне намного легче, потому что ребята хорошо играют и получили шанс выиграть Кубок. Но не буду врать, это тяжело. Уверен, когда начнётся финал, будет ещё труднее от того, что я не могу выйти на лёд", — приводятся слова Джохансена на официальном сайте НХЛ.