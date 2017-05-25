Макартур: «Оттава» хочет победить и обязана показать свою лучшую игру

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Кларк Макартур поделился ожиданиями от седьмого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз».

«Я думаю, что каждый в какой-то степени испытал на себе силу позитивного мышления. Когда вы над чем-то работаете, представляете себе картинку и это потом случается, то понимаете, что во всём этом есть доля правды. Когда вы выходите на лёд с чётким представлением о том, как необходимо исполнить план на игру, и делаете всё правильно, хорошие вещи случаются. Уверен, что визуализация очень часто приносит плоды. В решающей встрече с „Питтсбургом“ мы обязаны показать свою лучшую игру, если хотим победить. А мы хотим победить», — приводятся слова Макартура на официальном сайте НХЛ.