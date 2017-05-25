Директор скаутов «Вегаса»: впервые участвуем в драфте, решать будем по ходу дела

Директор скаутской службы клуба «Вегас Голден Найтс» Скотт Люс поделился ожиданиями перед участием скаутов клуба в преддрафтовом тестировании потенциальных новичков команды. Напомним, новый клуб НХЛ впервые будет участвовать в драфте. В первом раунде у «Вегаса» шестой выбор, в остальных раундах команда будет выбирать под третьим номером.



«Наша скаутская служба впервые участвует в тестировании. Мы увидим лучших молодых игроков, способных усилить нашу команду. В зависимости от ситуации мы будем обращать внимание на нападающих, защитников, вратарей. Будем решать по ходу дела, что для нас лучше», — приводит слова Люса официальный сайт лиги.

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