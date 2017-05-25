«Куньлунь» проведёт просмотр в Канаде для 400 хоккеистов с китайскими корнями

Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о ситуации с китайскими игроками в составе клуба.



«Появление китайских игроков в составе очень важно. В этом году их будет уже пятеро, не меньше. Но при этом играть мы будем на результат. Особенно с приходом Майка Кинэна, который всегда ставит перед собой только самые высокие задачи. Поэтому задачи выхода в плей-офф мы с себя не снимаем. Но количество китайских хоккеистов будем увеличивать с каждым годом.

В прошлом году уже неплохо зарекомендовал себя Зак Юйэнь, который играл и в защите, и в нападении. Сейчас мы нашли ещё двух приличных форвардов с китайскими корнями. Но где конкретно они будут играть, решит наш главный тренер.



У нас скоро будет просмотр в Торонто и Монреале, на который уже отобрано 400 хоккеистов с китайскими корнями", — цитирует Кречина «Советский спорт».