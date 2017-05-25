Кросби: в седьмой игре серии с «Оттавой» «Питтсбургу» нужна полная самоотдача

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями перед седьмым матчем финальной серии Восточной конференции с «Оттава Сенаторз», отметив необходимость полной самоотдачи.

«Надо сконцентрироваться. Матч очень важный, и мы должны извлечь урок из прошедшей игры. Последние две встречи мы провели с полной самоотдачей, старались изо всех сил, и многое у нас получилось. Надо помнить об этом и сыграть в таком же ключе седьмой матч», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.