Президент «Нэшвилла»: на каждой игре у нас 300-500 обладателей призов Грэмми

Президент «Нэшвилл Предаторз» Шон Генри рассказал об атмосфере на домашних матчах клуба.



«Замечательно, что игры показывают по всему миру, а значит, и звёзд видят во всех странах, — говорит Генри. — Но это не всё. Вы же знаете, что смотреть хоккей на нашей арене очень интересно. И так было давно. Всё начинается с исполнителя гимна, потом мы работаем в перерывах. Перед играми наши люди заводят зрителей.



Нас поддерживает „Теннесси Тайтанс“ (команда НФЛ), на каждой игре у нас от 300 до 500 обладателей призов Грэмми. Они все в одном месте. Это повышает градус. Если честно, после игры я сажусь и думаю, что ещё мы можем придумать. И я гарантирую, что мы придумаем. В этом нам поможет сам факт финала. Нам просто не надо будет мешать болельщикам выражать свои эмоции. Эмоции — главное в наших играх. Наша задача — дополнить картину некоторыми мазками», — цитирует Генри официальный сайт лиги.

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