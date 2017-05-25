Пойл: Фишер сказал, что не будет капитаном, но я ответил: это нужно «Нэшвиллу»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился мнением о капитане команды Майке Фишере.



«Я считаю тот обмен Фишера одним из лучших в моей деятельности по целому ряду причин. Одна из них заключается в том, что он лидер. Он не был капитаном, он был альтернативным капитаном. Но я всегда говорил, что если бы Даниэля Альфредссона не было в „Оттаве“, то Фишер был бы капитаном „Сенаторз“. Когда я предложил ему стать капитаном, он сразу сказал: „Нет, мне это не нужно“. Я ему ответил: „Тебе не нужно, а нам нужно. Пришло твоё время. Ты должен стать лидером, а лидер носит букву “С». Ты нам нужен". И Майк отлично справился", — приводит слова Пойла официальный сайт НХЛ.

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