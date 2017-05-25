Боумэн: Лавиолетт всегда тяготел к атаке, его оборона идёт вперёд

Известный тренер Скотти Боумэн поделился мнением о работе главного тренера «Нэшвилл Предаторз» Питера Лавиолетта, чья команда вышла в финал Кубка Стэнли.

«Мне кажется, Лавиолетт всегда тяготел к атаке. Тренер может использовать два стиля: либо атакующий, если в твоём распоряжении нет достаточного числа талантливых игроков нападения, либо оборонительный. Питер любит, чтобы его оборона шла вперёд. У него есть Пи Кей Суббэн, Маттиас Экхольм и Райан Эллис. По ходу регулярного сезона они играли в довольно высоком темпе, однако в первом раунде против „Чикаго“ Лавиолетт предпочел действовать очень пассивно. При игре против очень атакующей команды надо максимально усложнить сопернику жизнь в нападении. Он любит играть первым номером, но против „Чикаго“ они решили перекрыть среднюю зону. „Блэкхоукс“ никак не могли её преодолеть, а „Предаторз“ действовали примерно в стиле «Оттавы», — цитирует Боумэна официальный сайт лиги.