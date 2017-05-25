Андерсон: не знаю, будет ли у меня ещё один шанс сыграть в финале

Голкипер «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился ожиданиями от седьмого матча серии с «Питтсбург Пингвинз». 36-летний хоккеист никогда не играл в финале Кубка.



«Я не знаю, будет ли у меня ещё один такой шанс. В молодости всегда думаешь, что время ещё есть. А в моём возрасте уже нельзя ждать следующего года. Нужно брать всё здесь и сейчас. Надо наслаждаться моментом и не упускать его. Любой хоккеист в моём положении скажет то же самое», — приводит слова Андерсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».