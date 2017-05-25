Мюррей: дело дошло до седьмой игры, всё, что было до этого, не имеет значения

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей перед седьмым матчем серии с «Оттава Сенаторз» отметил, что его команде нужно показать игру на уровне последних двух матчей серии.



«Дело дошло до седьмой игры, поэтому всё, что происходило до настоящего момента, не имеет никакого значения. Тем не менее необходимо взять всё лучшее, что мы показали в последних двух встречах.

Считаю, что мы играем очень хорошо, так было и в прошлом матче. Так что нужно просто работать и беспокоиться о том, что можно контролировать, – то, как мы готовимся и играем. Если мы это сделаем, то остальное придёт само по себе», – цитирует вратаря официальный сайт клуба.