Макартур: в шестой игре Андерсон сыграл просто выдающимся образом

Нападающий «Оттава Сенаторз» Кларк Макартур высоко оценил игру голкипера Крэйга Андерсона в шестом матче серии с «Питтсбург Пингвинз».



«В шестой игре Андерсон сыграл просто выдающимся образом.



Мы не так часто бросали, но неплохо играли по центру. Немного рисковали. Мы так весь год играли. В седьмом матче может быть что угодно. Нам надо чаще атаковать. Они слишком много времени в нашей зоне проводят. С другой стороны, множество бросков мы удачно отражали в безопасные зоны. Нам стоит внести небольшие коррективы. Над этим мы собираемся работать», — цитирует Макартура официальный сайт НХЛ.

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».