«Спартак» подписал новый контракт с Вячеславом Лещенко

Московский «Спартак» подписал новые контракт с нападающим Вячеславом Лещенко, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



22-летний Лещенко сыграл в 60 матчах, набрав 20 (6+14) очков при показателе полезности "-18".

Также «Спартак» сегодня объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Калининым. 36-летний Калинин в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 встречах, записав на свой счёт 12 (7+5) результативных баллов при показателе полезности "-4" и 47 минутах штрафного времени.