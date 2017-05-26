«Спартак» подписал новый контракт с Вячеславом Лещенко

Московский «Спартак» подписал новые контракт с нападающим Вячеславом Лещенко, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
22-летний Лещенко сыграл в 60 матчах, набрав 20 (6+14) очков при показателе полезности "-18".
Также «Спартак» сегодня объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Калининым. 36-летний Калинин в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 встречах, записав на свой счёт 12 (7+5) результативных баллов при показателе полезности "-4" и 47 минутах штрафного времени.
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