Стив Отт завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Сент-Луиса»

Стив Отт закончил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Сент-Луис Блюз» в качестве ассистента главного тренера, информирует официальный «твиттер» команды. Контракт с Оттом заключён на три года.



«Стив был бойцом на льду в качестве игрока, и я жду, что он привнесёт эту энергию в своей новой роли. Он был очень уважаем как игрок и как человек среди своих партнёров, и я рассчитываю, что он станет ценным дополнением нашего тренерского штаба», — прокомментировал назначение Отта главный тренер «Блюз» Майк Йео.