Защитники «Анахайма» Линдхольм и Ватанен выбыли на длительный срок

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей рассказал о травмах хоккеистов команды после окончания серии с «Нэшвилл Предаторз». «Утки» проиграли «хищникам» в финале Западной конференции со счётом 2-4.



«Защитник Хампус Линдхольм выбыл как минимум на 4-5 месяцев. Ватанен пропустит больший срок», — приводит слова Мюррея в своём «твиттере» североамериканский журналист Эрик Стефенс.



«Анахайм» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли-2017 одержал уверенную победу над «Калгари Флэймз» (4-0), а во втором раунде одолел «Эдмонтон Ойлерз» (4-3).

Одна из главных сенсаций сезона. «Нэшвилл» — в финале Кубка Стэнли Победа в шестом матче серии с «Анахаймом» вывела команду Пекки Ринне в свой первый финал Кубка Стэнли.