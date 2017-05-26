ХК «Сочи» подписал новый контракт с форвардом Егором Морозовым

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Егором Морозовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист принял квалификационное предложение команды с Черноморского побережья и подписал двустороннее соглашение сроком на 2 года.



22-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 36 встречах, сумев отметиться 8 (6+2) результативными баллами при показателе полезности «-4» и 10 минутах штрафного времени. В среднем на льду Морозов проводил около 11 минут.

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