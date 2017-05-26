«Питтсбург» во 2-м овертайме победил «Оттаву» и сыграет с «Нэшвиллом» в финале

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» со счётом 3:2 в седьмом матче финала Восточной конференции и выиграл серию — 4-3.

На 30-й минуте «Питтсбург» вышел вперёд усилиями Криса Куница после передач Конора Шири и Мэтта Каллена. Марк Стоун сравнял счёт уже через 20 секунд — ему ассистировали Эрик Карлссон и Жан-Габриэль Пажо. На 52-й минуте Джастин Шульц забил за «Пингвинз» после передач Фила Кессела и Криса Куница, но вскоре «Оттава» забросила ответную шайбу — Райан Дзингел отличился с помощью Эрика Карлссона и Кайла Турриса.

Решающий гол в овертайме — на счету Криса Куница.

Гол Дзингела можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

В финале Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».