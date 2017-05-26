Евгений Малкин в четвёртый раз сыграет в финале розыгрыша Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в седьмом матче серии финала Восточной конференции со счётом 3:2 ОТ. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не набрал очков в этой игре, но сохранил лидерство в списке самых результативных игроков текущего плей-офф – 24 очка (7+17).

В финале розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург» встретится с «Нэшвилл Предаторз». Для Малкина это будет четвёртый финал Кубка Стэнли в карьере. В 2008 году россиянин вместе с «Питтсбургом» уступил в финале «Детройту» (2-4), в 2009-м взял реванш у «Детройта» (4-3), а в 2016-м выиграл у «Сан-Хосе» (4-2).

«2008, 2009 и 2016, 2017 год. Мой четвертый финальный раунд плей-офф НХЛ в карьере. Поздравляю, парни!», — написал Малкин в своём «твиттере».