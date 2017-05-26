«Питтсбург» вышел в финал плей-офф 2-й раз подряд и 6-й в истории клуба

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» победил «Оттаву Сенаторз» в финальной серии Восточной конференции (4-3, 3:2 2 ОТ в седьмом матче) и вышел в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

«Питтсбург» во 2-м овертайме победил «Оттаву» и сыграет с «Нэшвиллом» в финале

Для «пингвинов» это будет второй финал подряд и шестой – в истории клуба. Из пяти предыдущих финалов команда выиграла 4 – в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.

Соперником «Питтсбурга» по решающей серии будет «Нэшвилл Предаторз», для которого этот выход в финал стал первым в истории. Два Кубка Стэнли подряд не выигрывала ни одна команда после «Детройта», сделавшего дубль в 1997 и 1998 годах.