Карлссон: «Оттава» сделала всё, что могла, но «Питтсбург» был чуть лучше

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон прокомментировал вылет своей команды из плей-офф НХЛ. Канадская команда проиграла серию финала Восточной конференции НХЛ «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3-4.

«Питтсбург» во 2-м овертайме победил «Оттаву» и сыграет с «Нэшвиллом» в финале

«Мы сделали всё, что в наших силах. Итог мог быть в пользу любой из команд. Но соперник проявил чуть больше выдержки и был чуть лучше. Мы играли против лучшей команды в лиге, и мы дали ей отличный бой. Конечно, сейчас мы очень разочарованы, ведь мы подобрались так близко. Тем не менее мы прошли очень далеко», — цитирует игрока Sportsnet.