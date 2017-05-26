Экс-вратарь «Витязя» Сятери рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ

Голкипер Харри Сятери рассчитывает продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Iltalheti

Финский вратарь отклонил предложения клуба Континентальной хоккейной лиги «Витязь» о продлении контракта. Сятери в прошедшем сезоне в 42 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал 22 победы при проценте отражённых бросков 92,9.

На прошедшем чемпионате мира 2017 года 27-летний финский голкипер провёл семь матчей, пропуская в среднем 2,26 шайбы за матч.