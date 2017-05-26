Куниц: в финале «Питтсбург» намерен диктовать свою игру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц поделился эмоциями от второго подряд выхода в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги. В прошлом году «Пингвины» завоевали кубок Стэнли.

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«Не думаю, что действительно важно, кто забил. Мы все просто счастливы, что игра закончилась, мы победили и получили возможность еще раз сыграть в финале Кубка Стэнли. Чтобы была возможность забить гол, нужен вклад от каждого, кто выходит на л`д.

«Питтсбург» должен быть уверен в том, что готов сыграть с командой другого типа. «Нэшвилл» — скоростной клуб, который противопоставит тебе активных защитников и великолепного вратаря. Мы же намерены действовать в высоком темпе и диктовать свою игру», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.